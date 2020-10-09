Махачкала, , 11:15 — REGNUM Вспышка острой кишечной инфекции произошла в Махачкале: с симптомами отравления госпитализированы 42 ребенка. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе минздрава Дагестана.

Пациенты находятся в инфекционном стационаре, временно развернутом на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера. Из госпитализированных 36 детей поступили из детских садов, четверо — школьники, а также двое малолетних детей, не посещающие дошкольные образовательные учреждения. По данным минздрава, расследованием причины вспышки ОКИ уже занимаются специалисты Роспотребнадзора.