Волгоград, , 11:36 — REGNUM Лишенный водительских прав житель Дагестана устроил автоаварию в Новоаннинском районе Волгоградской области. В результате происшествия один человек погиб, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе главного областного управления МВД.

ДТП произошло сегодня ночью на автодороге «Каспий». По предварительным данным, 28-летний житель Дагестана за рулем «Газели» по пути в Волгоград выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с минивэном Volkswagen Caddy. В результате 52-летний водитель иномарки скончался на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель «Газели» задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте на время расследования.