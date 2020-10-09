Ярославль, , 10:59 — REGNUM В Ярославской области продолжается рост выявленных случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За последние сутки в регионе зарегистрировано 73 новых случая. Впервые за осень преодолен порог в 70 новых заболевших.

Всего за время пандемии в регионе подтверждено 9137 фактов заражения, выздоровели 8530 человек.

Судя по данным Информационного центра, сейчас в регионе происходит значительный подъём распространения болезни. Власти просят жителей максимально соблюдать меры безопасности.

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