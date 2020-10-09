Уфа, , 10:38 — REGNUM Несовершеннолетнего, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, задержали в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, в Уфе днем 5 октября 15-летний подозреваемый вошел в салон сотовой связи на улице Первомайская. Следователи считают, что он потребовал у продавца отдать ему деньги из кассы, при этом он угрожал ему травматическим пистолетом.

Не дождавшись денежных средств, по версии следствия, фигурант уголовного дела разбил витрину и украл четыре мобильных телефона на общую сумму более 74 тысяч рублей. После этого он скрылся с места происшествия. На улице его задержал прохожий, поскольку заметил подозрительное поведение несовершеннолетнего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.

Сообщается, что подозреваемый ранее уже был судим за кражу продуктов из магазина.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутске девочка-подросток избила полицейского