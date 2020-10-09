Соледар, ДНР, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 9 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ выпустили две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и три гранаты из гранатомётов РПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (терминал аэропорта, станция «Донецк-Северный»)», — рассказали в пресс-службе.

Жертв и разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв Ясиноватую и село Минеральное.

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