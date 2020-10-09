Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону реконструкция моста на улице Малиновского обернулась уголовным делом. В халатности заподозрен заместитель руководителя дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в декабре 2019 года чиновник подписал акты о приёмке выполненных работ по разработке документации, необходимой для реконструкции дорожного объекта. На основании этого компания-разработчик получила из бюджета деньги. Однако выяснилось, что «документация не отвечает предъявляемым требованиям и производить строительно-монтажные работы с её использованием нельзя».

Следователи выясняют обстоятельства совершённого преступления.

ИА REGNUM ранее сообщало, что реконструкция дорожного объекта на улице Малиновского превысит 2,2 млрд рублей. Подрядчик — АО «Ростовавтомост» — должен провести реконструкцию моста и расширить транспортную артерию до шести полос движения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону возводят опоры моста на улице Малиновского

Читайте развитие сюжета: В Ростове-на-Дону ограничат движение по мосту на улице Малиновского