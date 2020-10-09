Джакарта, , 09:51 — REGNUM Тектоническое землетрясение магнитудой 5,4 потрясло округ Бутон в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

«Эпицентр землетрясения расположен в море на расстоянии 44 км к юго-западу от округа Бутона на глубине 10 км», — говорится в заявлении главы центра землетрясений и цунами агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

До сих пор не поступало сообщений о последствиях землетрясения. Результаты исследования показывают, что это землетрясение не может вызвать цунами.

Жителей Индонезии призвали сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Индонезии недалеко от города Катабу.