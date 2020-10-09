Гатчина, Ленинградская область, , 09:52 — REGNUM В Гатчине Ленинградской области скончался пятимесячный ребенок, который был рожден российской суррогатной матерью для биологических родителей из Китая, но остался в России из-за закрытых в пандемию границ. Об этом 9 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Тело малыша было найдено в квартире, арендуемой петербургским суррогатным агентством «Наследие», где он находился под присмотром няни.

«По факту смерти младенца начата проверка», — уточнили в следственном управлении.

По данным сайта «Наследие», эта компания существует в Санкт-Петербурге с 2013 года. На протяжении семи лет ее сотрудники оказывают техническое, юридическое и психологическое сопровождение программ суррогатного материнства и донорства ооцитов, эмбрионов.

Корреспондент ИА REGNUM попытался связаться с агентством, однако все указанные на сайте телефоны оказались выключены.

Напомним, вопросом суррогатного материнства сейчас активно занимается уполномоченный по правам ребенка В Петербурге Анна Митянина. По официальным данным, в настоящий момент в городе на Неве находятся 150 детей, рождённых суррогатными матерями для иностранных родителей. Из-за пандемии, которая закрыла все внешние границы РФ, дети не могут воссоединиться со своими биологическими родителями и вынуждены находиться под присмотром специалистов. Большинство детей рождены для граждан КНР.

Добавим, в Ленинградской области статистики по суррогатным матерям не ведут.

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