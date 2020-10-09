Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 09:39 — REGNUM Жителей Каменска-Шахтинского (Ростовская область) из-за природных пожаров призвали не покидать свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«В связи с продолжающейся засухой в Каменске произошло возгорание травяной растительности. Для оценки сложившейся ситуации специалистами были проведены замеры проб атмосферного воздуха, в том числе в жилой зоне, в районе магазина «Май». Специалисты обнаружили в пробах воздуха превышение содержания двуокиси серы», — сказано в сообщении.

В связи с этим горожанам не рекомендуют длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы. В это время концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Также не рекомендуется открывать окна.

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