Ак-Довурак, Тува, , 09:34 — REGNUM 10-летняя девочка в тувинском городе Ак-Довурак получила ожоги обеих ног, играя за местной ТЭЦ, куда несанкционированно сваливаются шлаковые отходы. Об этом рассказала мать ребёнка Кичиген Ооржан на приёме у главы республики Шолбана Кара-оола.

По словам женщины, на под шлаковым песком здесь лежат тлеющие угли.

«Дети не читают предупреждающие щиты, поэтому Кичигене Анатольевна просит установить ограждение. Полностью согласен», — написал глава на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По его словам, местные власти должны срочно выстроить преграду из блоков, чтобы дети не могли пробраться на шлакоотвал. Он также поручил Минздраву республики обеспечить пострадавшему ребенку санаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на неогороженной территории золошлакоотвода Кызылской ТЭЦ утонул 10-летний мальчик. Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

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