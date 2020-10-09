Нальчик, , 09:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии совершен акт вандализма. В Терском районе неизвестные расстреляли мемориал на Курпских высотах, установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцах. По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщили 9 октября в пресс-службе ведомства.

Факт осквернения могилы павшим воинам стал достоянием общественности после публикации видеокадров в местном сегменте одной из соцсетей. На них видно, что на мемориале имеются следы от пуль. Выстрелы были сделаны из гладкоствольного оружия, здесь же остались и гильзы. Все эти свидетельства будут проверены, виновные должны быть найдены и наказаны, отметили в СКР по региону.

Напомним, на прошлой неделе в Кабардино-Балкарии уже был зафиксирован акт вандализма в станице Александровская Майского района. Двое негодяев ногами разбили элементы оформления памятника, установленного в честь воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной войны.

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