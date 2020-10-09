Ярославль, 9 октября 2020, 09:09 — REGNUM Суд в Ярославле вынес решение взыскать компенсацию морального вреда с Ассоциации «Хоккейный клуб «Локомотив» в пользу болельщика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.
Инцидент случился в Ярославле во время матча «Локомотива» с московским «Спартаком». После удара игрока московской команды шайба покинула пределы площадки и попала в лицо ярославскому болельщику, который пришёл посмотреть на игру с женой и сыном.
Ярославцу был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки орбиты справа без смещения, ушиб мягких тканей правой щечной области, а также отрыв стекловидного тела правого глаза. В заявлении болельщик указал, что на протяжении нескольких недель после получения травмы испытывал головные боли, боль в месте травмы, общее недомогание и слабость, не мог водить автомобиль.
Болельщик обратился в хоккейный клуб с требованием компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Но клуб направил его в страховую компанию, где застрахована ответственность за подобные происшествия во время матчей КХЛ. СПАО «Ингосстрах» признало случай страховым, но добровольно выплатило лишь 3067 рубля — стоимость медицинской помощи и лекарств.
В суде представитель «Ингосстраха» сообщил, что компенсация морального вреда может быть выплачена только на основании решения суда. Также страховая компания сочла требования болельщика завышенными. По договору страхования компенсация морального вреда не может превышать 100 тысяч рублей на одного человека. Суд учёл тот факт, что пострадавший отказался от госпитализации. Кроме того, истец не предоставил экспертного заключения о тяжести причинённого вреда.
Решение не было обжаловано ни одной из сторон и вступило в законную силу. Судя по всему, расходы в конечном итоге лягут на страховую компанию.