Петропавловск-Камчатский, , 08:58 — REGNUM На Камчатке завершилось расследование по громкому уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко и бывшего начальника отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонида Минцева. Чиновников обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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По версии следствия, коммерческая организация должна была построить для Карпенко и Минцева сеть водоснабжения для их личных домов в посёлке Термальном. Также чиновники выкупили за счёт бюджетных средств под поликлинику здание, в котором был произведён ремонт. Стоимость здания была завышенной. Бюджету причинён ущерб в сумме более 20 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM оперуполномоченные отдела полиции Шпаковского района Ставропольского края Руслан Минин и Евгений Зима признаны виновными в вымогательстве взяток и превышении полномочий. Они приговорены к реальному лишению свободы в колонии строго режима.