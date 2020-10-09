Москва, , 08:58 — REGNUM Исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, он задержан. Об этом сообщил адвокат Хабарова Владимир Слащев, сообщает 9 октября ТАСС.

Топ-менеджеру банка инкриминируют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ. Гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло, пояснил адвокат и подчеркнул, что свою вину Хабаров не признаёт. Ранее стало известно о допросе Хабарова по уголовному делу и следственных действиях в его доме. Речь шла о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

Банк непрофильных активов создали на базе банка «Траст». В него вошли активы ряда санируемых банков, включая Бинбанк и Промсвязьбанк.