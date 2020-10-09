Новосибирск, , 08:44 — REGNUM Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства председателя ЖСК «Залесский». Дело по статьям «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Убийство» было возбуждено в отношении 53-летнего местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, 27 января 2020 года в Центральном районе Новосибирска между домами по улице Достоевского было обнаружено тело председателя ЖСК «Залесский» с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

При помощи металлоискателей и магнитных грабель были обнаружены и изъяты пули и гильзы. Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался бизнес-партнёр потерпевшего.

Установлено, что ранее обвиняемый незаконно приобрёл не менее трех патронов. 27 января он, имея при себе заряженный пистолет, прибыл к дому потерпевшего и стал ожидать его для решения имевшихся между ними финансовых разногласий. Между мужчинами возникла ссора, обвиняемый выстрелил в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных повреждений последний скончался на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Вину мужчина признал в полном объёме. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.