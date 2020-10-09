Лагос, Нигерия, 9 октября 2020, 08:45 — REGNUM Взрыв, вызвавший пожар на автозаправочной станции в деловой столице Нигерии, Лагосе, унес жизни по меньшей мере восьми человек. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (Sema).
Взрыв прогремел в четверг, 8 октября, в Баруве, преимущественно жилом районе столицы Нигерии. В результате взрыва и последовавшего за ним возгорания было разрушено по меньшей мере 25 домов, 16 магазинов и начальная школа.
Причина взрыва до сих пор неясна, однако аварийные службы сообщают о зафиксированном выбросе газа, который был позднее локализован.
В последний месяц Нигерию потрясла серия смертоносных взрывов. Две недели назад около 30 человек, включая студентов, погибли при взрыве бензовоза в Локодже, столице штата Коги в центральной Нигерии. Днем позже десятки человек получили ранения в результате аналогичного инцидента в Лагосе.
Хотя причины взрывов остаются неясными, эксперты полагают, что они могли быть связаны с плохим обслуживанием заправочных станций и отсутствием эффективных средств транспортировки топлива на объекты.
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