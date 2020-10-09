Лагос, Нигерия, , 08:45 — REGNUM Взрыв, вызвавший пожар на автозаправочной станции в деловой столице Нигерии, Лагосе, унес жизни по меньшей мере восьми человек. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (Sema).

Взрыв прогремел в четверг, 8 октября, в Баруве, преимущественно жилом районе столицы Нигерии. В результате взрыва и последовавшего за ним возгорания было разрушено по меньшей мере 25 домов, 16 магазинов и начальная школа.

Причина взрыва до сих пор неясна, однако аварийные службы сообщают о зафиксированном выбросе газа, который был позднее локализован.

В последний месяц Нигерию потрясла серия смертоносных взрывов. Две недели назад около 30 человек, включая студентов, погибли при взрыве бензовоза в Локодже, столице штата Коги в центральной Нигерии. Днем позже десятки человек получили ранения в результате аналогичного инцидента в Лагосе.

Хотя причины взрывов остаются неясными, эксперты полагают, что они могли быть связаны с плохим обслуживанием заправочных станций и отсутствием эффективных средств транспортировки топлива на объекты.

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