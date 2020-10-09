Оренбург, , 08:30 — REGNUM В Оренбурге маленький ребенок получил смертельное отравление угарным газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Днем 8 октября пожар произошел в многоквартирном доме по ул. Ташкентской. Площадь комнаты, уничтоженная огнем, составила 3 квадратных метра.

В момент возгорания в квартире находились мужчина 1999 года рождения и женщина 2002 года рождения, а также ребенок 2019 года рождения. Все они получили отравление угарным газом и были госпитализированы. В больнице ребенок скончался.