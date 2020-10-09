Асоса, , 08:31 — REGNUM В результате нападения неизвестных вооруженных лиц на пассажирский автобус в столице региона Бенишангуль-Гумуз на западе Эфиопии погибли 14 пассажиров. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство FANA.

«Силы безопасности нанесли ответный удар, убив такое же количество нападавших и захватив еще двоих», — заявил глава регионального департамента безопасности Гашу Дугаза.

По информации журналистов, в результате беспорядков в регионе в прошлом месяце погибли более 100 человек, а тысячи других были вынуждены покинуть свои дома.

Как передавало ИА REGNUM, на фоне волны насилия в регионе Бенишангуль-Гумуз были уволены 40 чиновников, десять из которых в настоящее время находятся под следствием.

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