Ульяновск, , 07:54 — REGNUM В Ульяновске осуждён 24-летний мужчина, которого обвиняли в мошенничествах на территории семи регионов страны. Пострадавшими по делу проходят владельцы кафе. Ульяновец получил 6,5 лет колонии, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствием установлено, что злоумышленник являлся телефонным мошенником. По данным правоохранителей, он звонил в различные кафе и от имени якобы должностных лиц органов власти или контролирующих структур заказывал банкеты, требуя приобрести для застолья дорогой элитный алкоголь. При этом, как установили оперативники, ульяновец предлагал купить по безналичной оплате алкоголь у знакомого поставщика, роль которого «сам же и исполнял».

В ходе разбирательств правоохранители установили, что от действий злоумышленника пострадали владельцы 14 кафе из семи регионов: Подмосковья, Краснодарского края, Брянской, Ульяновской, Самарской, Ленинградской и Пензенской областях.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в мошенничестве, назначив 6,5 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске жертвой мошенников стала 77-летняя пенсионерка. В полиции она сообщила, что под предлогом замены старых купюр на новые «в связи с обесцениванием денежных средств», она отдела аферистам свои сбережения.

Подробнее: Ульяновская пенсионерка отдала лжесоцработникам долларовые сбережения