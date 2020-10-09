Новосибирск, , 07:56 — REGNUM В Новосибирске в результате столкновения легкового автомобиля и джипа один человек погиб и пострадали ещё четверо. Об этом 9 октября журналистам сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения (БДД) Госавтоинспекции Новосибирска.

Трагедия произошла в 08:55 по местному времени в правобережной части Новосибирска. По версии следователей, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль УАЗ.

«В результате ДТП водитель УАЗа 1987 года рождения с переломом ног, один пассажир УАЗа и два пассажира Kia были доставлены в больницу с различными травмами. Водитель Kia получил травмы, не совместимые с жизнью, погиб на месте», — рассказал инспектор пропаганды БДДД Владислав Савченко.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, одного взрослого и двоих детей, пострадавших в аварии с участием школьного микроавтобуса на севере Дагестана, вертолётом доставили из Кизляра в Махачкалу. Транспортировать ещё одного ребёнка не удалось из-за его тяжёлого состояния.

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