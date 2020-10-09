Саратов, , 08:49 — REGNUM Доследственная проверка назначена в Саратове после падения с крыши 16-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

По предварительным данным, подросток находился в гостях у своего приятеля. Около трех часов ночи юноши решили подняться на крышу двухэтажного дома. Спуститься удалось только одному из них. Прибывшая скорая констатировала смерть подростка.

Следствие установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области органами прокуратуры организована проверка по факту падения подростка с крыши многоэтажного дома. 18 мая текущего года 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольске упала с крыши многоэтажного дома. Подростка с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение, но впоследствии она скончалась.

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