Петропавловск-Камчатский, , 07:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории Охотского моря у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Подземный толчок произошел в точке с координатами 52°68 северной широты, 152°75 восточной долготы, на глубине 525 километров», — сообщили в ведомстве.

Эпицентр землетрясения располагался в 230 километрах от села Усть-Большерецк. Жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии. Его эпицентр находится в 122 км от города Катабу на глубине 11,25 километра. Пострадавших не было.

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