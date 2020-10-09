Джакарта, 9 октября 2020, 06:27 — REGNUM Одиннадцать человек, находившихся на перевернувшемся у берегов индонезийского острова Бали судне, объявлены погибшими, заявил глава поисково-спасательной службы острова Геде Дармана, сообщает агентство Синьхуа.
По его словам, после четырех дней поиска пропавших людей их решили объявить погибшими. Других подробностей о ходе операции не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября у индонезийского острова Бали пропало судно с 12 людьми на борту. Отмечалось, что с судном пропало связь. Сразу после этого была начата поисково-спасательная операция.
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