Джакарта, , 06:27 — REGNUM Одиннадцать человек, находившихся на перевернувшемся у берегов индонезийского острова Бали судне, объявлены погибшими, заявил глава поисково-спасательной службы острова Геде Дармана, сообщает агентство Синьхуа.

По его словам, после четырех дней поиска пропавших людей их решили объявить погибшими. Других подробностей о ходе операции не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября у индонезийского острова Бали пропало судно с 12 людьми на борту. Отмечалось, что с судном пропало связь. Сразу после этого была начата поисково-спасательная операция.

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