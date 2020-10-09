Улан-Удэ, , 06:04 — REGNUM В Бурятии зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в улан-удэнском стационаре скончались три человека.

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Так, умер 43-летний пациент с двусторонней пневмонией и тяжёлыми последствиями инсульта. Он находился на лечении четверо суток.

Также скончались две пациентки 88 лет. У одной из них выявлены двусторонняя субтотальная пневмония. Она страдала также комбинированным пороком сердца, внутримозговым кровоизлиянием. У второй развились двусторонняя полисегментарная пневмония, сосудистая деменция и так далее.

Таким образом, общее число летальных случаев в регионе за всё время эпидемии достигло 82.

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