Турочакский район, Алтай, , 05:48 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над мужчиной, обвиняемого в покушении на убийство своей супруги и несовершеннолетней дочери, а также угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Поздно вечером 12 января подсудимый, будучи пьяным, пришёл с ружьём к своей супруге в селе Турочак. Последняя ранее ушла от него с тремя детьми к родителям. Увидев мужа, женщина заперлась дома изнутри. Не сумев зайти, злоумышленник выстрелил из ружья по двери, понимая, что внутри дома находятся его супруга, а также 13-летняя дочь. В результате он попал в грудь девочке.

«Затем, выйдя из помещения веранды, находясь на территории усадьбы дома, он дважды произвел выстрел из ружья по окнам веранды и дома, после чего скрылся с места преступления, спрятавшись на чердаке дровяника на территории домовладения своих родителей», — отметили в ведомстве.

Раненная девочка была госпитализирована в больницу. Тем временем, правоохранители попытались задержать подозреваемого, однако тот оказал сопротивление, направив на полицейского ружьё. В результате последнему пришлось применить табельное оружие, ранив злоумышленника.

Впрочем, в ходе следствия мужчина свою вину не признал. Тем не менее, судья признал вину обвиняемого доказанной и говорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с него взысканы 450 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелял в жену, ранил дочь: уголовное дело на Алтае