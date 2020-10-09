Благовещенск, , 05:38 — REGNUM В Благовещенске затопило Молоканское кладбище. Как выяснили специалисты обслуживающей погост компании, вода поступила из-за нарушений водоотведения на смежной с кладбищем территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МКП «Городской сервисно-торговый комплекс».

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Специалисты муниципального предприятия обнаружили в заборе отверстия, через которые дождевая вода поступает на кладбище.

«Согласно Правилам благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, правообладатель объекта обязан обеспечить устройство системы поверхностного водоотведения, не допуская подтопления прилегающей территории, соседних землепользователей, территорий общего пользования, дорог, тротуаров, проездов», — объяснили в «Городском сервисно-торговом комплексе».

Сейчас на кладбище круглосуточно откачивают воду мотопомпами. От смежной с погостом компании потребуют устранить нарушения в системе водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в селе Дубровка неизвестные разгромили новое кладбище. О произошедшем сообщили местные жители.