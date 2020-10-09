Бразилиа, , 04:56 — REGNUM В Бразилии при тушении природных пожаров в регионе Пантанала разбился вертолёт Национальных сил общественной безопасности, есть пострадавшие. Об этом 8 октября сообщает портал G1.

Инцидент с вертолётом произошёл в ходе противопожарной операции, проводившейся в 104 километрах от города Каяба, столицы штата Мату-Гросу. Три человека, находившихся на борту воздушного судна, с различными травмами были доставлены в отделение интенсивной терапии госпиталя объединённого центра воздушных операций штата вертолётом ВМС страны. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Напомним, с августа на территории крупнейшей в мире заболоченной территории Пантанала продолжаются масштабные природные пожары. Только в сентябре в регионе было зафиксировано 8106 очагов возгорания, охвативших более четверти территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство охраны окружающей среды Бразилии вечером 28 августа сообщило о продолжении борьбы с природными пожарами и незаконной вырубкой лесов в Амазонии «в обычном режиме» в связи с разблокировкой финансирования.

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