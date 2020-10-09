Сеул, , 03:03 — REGNUM Пожар произошел в небоскребе с коммерческими помещениями в городе Ульсан в Южной Корее, сообщает агентство Рёнхап.

В результате происшествия пострадали 88 человек. По предварительным данным, у пострадавших зафиксированы травмы и отравление дымом. Часть эвакуированных жителей дома разместили в гостинице. Других подробностей инцидента пока не сообщается, причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 49 пострадавших в результате пожара в Ульсане. Отмечалось, что здание было полностью охвачено огнем. По первым данным, возгорание началось на 12-м этаже небоскреба.

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