Верхотурье, Свердловская область, , 23:30 — REGNUM В Верхотурском районе Свердловской области наказали осуждённого исправительной колонии, который пытался дезорганизовать работу исправительного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Заключённый часто нарушал установленный режим и правила распорядка, за что мужчину подвергали дисциплинарным наказаниям. Позже гражданин пожаловался на ухудшившееся здоровье (жалоба не имела под собой реальных оснований). Отбывающий наказание начал угрожать одному из надзирателей, что применит в отношении него физическое насилие.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в управлении.

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