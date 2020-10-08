Екатеринбург, , 23:07 — REGNUM В Екатеринбурге снова перебили уличные фонари в сквере за Оперным театром. Об этом сообщили в сообществе «Типичный Екатеринбург» в соцсети ВКонтакте.

Низкие фонари, размещённые на высоте 1,5 м, вновь пострадали от рук неизвестных вандалов. До этого объекты благоустройства разбивали зимой 2020 года.

Когда в сквере заменят разбитые фонари, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция сквера за Оперным театром вылилась в скандал: работы сильно затянулись по срокам. Результаты не устроили чиновников и общественников, подрядчику пришлось исправлять недочёты.

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