п. Желтухино, , 17:52 — REGNUM Пожар на складе боеприпасов в посёлке Желтухино (Скопинский район, Рязанская область) ликвидирован 8 октября, сообщил журналистам заместитель российского министра обороны Дмитрий Булгаков.

На месте взрыва боеприпасов 62.mchs.gov.ru

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Он уточнил, что горение локализовано и на технической территории арсенала, «и за его пределами по всему периметру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области был объявлен режим ЧС из-за вспыхнувшего накануне, 7 октября, пожара на территории воинской части. Были эвакуированы тысячи человек, есть пострадавшие.

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