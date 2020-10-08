Париж, , 18:04 — REGNUM В ходе массовой «облавы» во Франции были арестованы 67 человек, подозреваемых в производстве и распространении детской порнографии. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Le Figaro.

В ходе обысков были изъяты 67 компьютеров, телефонов, планшетов, внешних жестких дисков и 120 USB-флешек. Эта техника ранее принадлежала лицам от 28 до 75 лет, подозреваемым в производстве и распространении детской порнографии.

Напомним, 7 октября в департаменте Франции Приморская Сена арестовали 16-летнего подростка за «восхваление терроризма».

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