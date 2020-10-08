Воронеж, , 17:50 — REGNUM В Воронежской области в Рамонском районе 6 октября был выявлен факт разлива нефтепродуктов в акваторию реки Воронеж на площади около 7,500 квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Разлив нефтепродуктов Saratovnews.ru

Региональная аварийно-спасательная служба обработала абсорбирующим веществом пятна от нефтепродуктов.

Производится расчет ущерба, причиненного природе, устанавливаются причины разлива и виновники. Проверка проводится под контролем природоохранной прокуратуры.