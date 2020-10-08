Варшава, , 17:27 — REGNUM Утром 8 октября в Варшаве была задержана активистка, которая подозревается в нанесении надписей краской на здание министерства образования Польши в конце сентября. Об этом сообщает Dziennik.

Журналисты отмечают, что неизвестные правонарушители написали краской несколько имен на стенах министерства образования в Варшаве, а также слова «мой ребенок ЛГБТ+». Акция была совершена с целью напоминать общественности имена школьников и студентов, которые покончили с собой из-за преследования по признаку сексуальной ориентации, и обратить внимание на проблему преследования представителей ЛГБТ-сообщества.

Как сообщалось ранее, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия: там было три человека в масках — двое мужчин и одна женщина. Полиции удалось опознать женщину, и сегодня утром стражи порядка провели обыск в квартире подозреваемой, а саму её задержали.

Информацию о задержании активиста подтвердила представитель районной прокуратуры Варшавы Александра Скшыняж.

Напомним, оппозиционные активисты, защищающие права ЛГБТ-сообщества, резко негативно восприняли назначение нового министра образования Пшемыслава Чарнека. Данный политик имеет репутацию консерватора. 4 октября несколько левых организаций и представители ЛГБТ-сообщества провели акцию протеста у здания министерства образования в Варшаве.