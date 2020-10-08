Чебоксары, , 17:17 — REGNUM В Чебоксарах вынесены приговоры по двум делам о насильственных действиях сексуального характера, где одной из пострадавших проходит девятилетняя школьница. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Суд (сс) succo

По делу о надругательстве над ребёнком перед судом предстал 43-летний чебоксарец. Правоохранители установили, что днём 13 февраля 2020 года злоумышленник зашёл за девятилетней девочкой в подъезд одного из жилых домов города, где совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера и затем скрылся с места происшествия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Также вынесен приговор другому 43-летнему чебоксарцу, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В ходе разбирательств было установлено, что днем 16 февраля 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одной из баз отдыха Заволжья, познакомился с 19-летней девушкой, которая работала там администратором.

«Оставшись с ней наедине в одном из гостевых домов, мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал горожанина виновным, назначив три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.