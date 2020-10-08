Балашовский район, , 17:28 — REGNUM В Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 сотрудников и 127 постояльцев. Следственные органы назначили доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

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Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут юридическую оценку действиям (бездействиям) сотрудников учреждения в части возможного нарушения санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения предписаний Роспотребнадзора о мерах по недопущению распространения заболевания. По результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, о вспышке коронавируса в Балашовском доме престарелых сообщалось еще в начале октября. Тогда председатель регионального правительства Александр Стрелюхин высказался об увольнении руководителя интерната.

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