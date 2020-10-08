Рязань, , 17:13 — REGNUM С 9 октября пострадавшие жители Скопинского и Ряжского районов, где объявлен режим ЧС из-за пожара на территории воинской части, начнут получать выплаты. Об этом 8 октября заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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Эвакуированные граждане получат по 10 тысяч рублей на неотложные нужды (из расчёта 10 тысяч рублей на жилое помещение). При этом перечень предоставляемых документов максимально упрощён, большинство будет собрано в порядке межведомственного взаимодействия, подчеркнул глава региона.

Граждане, признанные пострадавшими из-за ЧС, получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости и по 100 тысяч рублей — за полную утрату имущества первой необходимости.

Кроме того, предусмотрены выплаты за причинённый вред здоровью: 20 тысяч рублей (лёгкий), 200 тысяч рублей (средний) и 400 тысяч рублей (тяжкий).