Ульяновск, , 17:06 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 8 октября, вынесен приговор по делу об участии в деятельности экстремистского религиозного объединения. Фигуранты уголовного деда получил от двух до 3,5 лет лишения свободы условно, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстала группа местных жителей из шести человек. Следствием установлено, что безработный ульяновец организовывал созыв и проведение собраний религиозной организации, деятельность которой решением Верховного суда России была признана экстремистской и ликвидирована. Правоохранители установили, что ульяновец на собраниях занимался проповеднической деятельностью, в том числе приводя цитаты из религиозной литературы, включенной в федеральный список экстремистских материалов.

В прокуратуре также отмечают, что другие члены группы принимали участие в собраниях и занимались распространением вероучения.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью»). Им назначены от 2 лет двух месяцев до 3,5 лет лишения свободы условно.

В надзорном ведомстве отмечают, что государственное обвинение настаивало на назначении реального лишения свободы, поэтому на данный приговор планируется принесение апелляционного представления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении предполагаемого участника межрегионального экстремистского объединения. Силовики установили, что он проводил встречи с гражданами, призывая их стать членами объединения, обещая якобы преимущество при «трудоустройстве» и материальные выгоды при выполнении «должностных обязанностей».

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