Стокгольм, , 18:31 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за прошедшие сутки не изменилось. Такие данные 8 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 892 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 97 532 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 855 человек.

По состоянию на 8 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 25 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 623 пациента.

Читайте развитие сюжета: В Швеции выросло число «тяжёлых» пациентов с COVID-19