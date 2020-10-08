Казань, , 16:42 — REGNUM Жителя Татарии, уехавшего на рыбалку еще 5 октября, нашли мертвым на берегу Камы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления регионального МЧС.

Тело погибшего обнаружили между поселками Тарасово и Черепашье местные жители. Мужчина лежал на воде у берега лицом вниз. Прибывшие на место спасатели провели осмотр берега и вытащили тело рыбака из воды, а затем передали его полицейским.

По фотографиям погибшего мужчину опознал сын.

ИА REGNUM напоминает, на реке Кама напротив населенного пункта Вандовка Мамадышского района пропал 52-летний рыбак. Мужчина, со слов его сына, вместе со знакомыми уехал на рыбалку на автомобиле еще 5 октября. Товарищи пропавшего вернулись с рыбалки 5 октября примерно в 17:00, а оставшийся знакомый должен был их догнать на моторной ПВХ-лодке, но так и не объявился. Автомобиль его был найден на берегу, а лодки и мотора на месте не было.

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