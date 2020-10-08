Ишим, Тюменская область, , 15:51 — REGNUM В тюменском городе Ишиме за урок с захватом заложников, приближённый к реальности, четыре должностных лица привлечены к ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

А именно, вынесено замечание заместителю директора департамента по социальным вопросам и образованию администрации Ишима, директору школы, его заместителю и учителю ОБЖ объявлены выговоры.

Кроме того, школа оштрафована на 50 тыс. рублей. директор — на 10 тыс. рублей.

Напомним, 4 сентября 2020 года на урок ОБЖ в пятый класс ворвался человек в камуфляже, в маске, с предметом, похожим на огнестрельное оружие, заявив о захвате заложников. Дети были напуганы. Их успокоили и объяснили правила поведения во время теракта. Однако урок произвёл на школьников сильное впечатление, одному ребёнку уже дома вызвали скорую помощь.

Прокуратура установила, что «концепция указанного мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации».

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