Нефтекамск, Башкирия, , 15:51 — REGNUM Обстоятельства падения из окна 9-летнего мальчика устанавливают следователи в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным сведениям, в Нефтекамске вечером 7 октября ребенок остался один в комнате, залез на подоконник и упал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома, облокотившись на москитную сетку. В этот момент в квартире находились его сестра, мама и тетя.

В результате 9-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей в реанимации городской больницы.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.