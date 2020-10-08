Хуст, 8 октября 2020, 15:05 — REGNUM В Закарпатье скончался кандидат в депутаты Вышковской отдельной территориальной общины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Павел Седляр. Об этом сообщила 8 октября пресс-служба ОПЗЖ на своём официальном сайте.
По данным пресс-службы, несколько дней назад на политика на улице напал неизвестный в маске и сильно избил.
В партии добавили, что система политического террора на Украине была создана во время правления президента Петра Порошенко, и продолжила действовать при президенте Зеленском.
В пресс-службе Национальной полиции области сообщили о том, что по предварительным данным Седляр скончался якобы не от побоев, а от «острой сердечно-сосудистой недостаточности».
Тем не менее, глава Закарпатского отделения ОПЗЖ Иван Чубирко выразил уверенность в том, что нападение на кандидата в депутаты не было вызвано простым бытовым конфликтом.
Напомним, ранее члены нескольких украинских неонацистских организаций напали в Харьковской области на автобус, перевозивший сторонников ОПЗЖ, и сильно избили находившихся в нём пассажиров.
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