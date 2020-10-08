Хуст, , 15:05 — REGNUM В Закарпатье скончался кандидат в депутаты Вышковской отдельной территориальной общины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Павел Седляр. Об этом сообщила 8 октября пресс-служба ОПЗЖ на своём официальном сайте.

По данным пресс-службы, несколько дней назад на политика на улице напал неизвестный в маске и сильно избил.

«Это убийство представителя оппозиционной политической силы лишь напоминает об общей позорной тенденции: за всё время пребывания у власти президента [Украины Владимира] Зеленского ни одно политическое убийство не раскрыто», — отметили в ОПЗЖ.

В партии добавили, что система политического террора на Украине была создана во время правления президента Петра Порошенко, и продолжила действовать при президенте Зеленском.

В пресс-службе Национальной полиции области сообщили о том, что по предварительным данным Седляр скончался якобы не от побоев, а от «острой сердечно-сосудистой недостаточности».

«Полицейские… выяснили, что на мужчину напал 21-летний местный житель. Злоумышленник нанёс потерпевшему удар в лицо. По заключению экспертов, полученные телесные повреждения квалифицируются как лёгкие — медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы лица», — сказано в сообщении.

Тем не менее, глава Закарпатского отделения ОПЗЖ Иван Чубирко выразил уверенность в том, что нападение на кандидата в депутаты не было вызвано простым бытовым конфликтом.

«Я не сомневаюсь, что это не бытовой конфликт, потому что человек занимался как раз агитацией в тот день, когда его избили. И там и жена подтвердит, заявление в полицию написано, что это происходило из-за неприязни на политической почве», — рассказал он.

Напомним, ранее члены нескольких украинских неонацистских организаций напали в Харьковской области на автобус, перевозивший сторонников ОПЗЖ, и сильно избили находившихся в нём пассажиров.

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