Курагинский район, Красноярский край, , 14:54 — REGNUM В общину виссарионовцев в Курагинском районе Красноярского края снова пришли силовики.

По словам очевидца, силовики вошли в дом мужчины, который проходит по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности, передаёт телеканал «Енисей».

За месяц до масштабных обысков в «Город Солнца» приезжала съёмочная группа федерального телеканала. Как уточняет красноярский телеканал, журналисты пожаловались, что им мешали работать.

В общине подчеркнули, что силовики вели себя корректно. После двух обысков и вручения повестки они уехали.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета»), в том числе Сергей Тороп (Виссарион), подозреваются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

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