Рязань, , 14:48 — REGNUM Сводный отряд «Молодёжки ОНФ» отправился в Рязанскую область для помощи жителям, пострадавшим в результате ЧС. Одна группа выдвинулась из Москвы, другая сформирована на базе региональной команды.

7 октября на территории склада хранения боеприпасов в районе поселка Желтухино произошел пожар. В области введен режим чрезвычайной ситуации.

В пунктах временного размещения на данное время находятся 82 человека, в том числе трое детей. Подготовлены 7 пунктов в Скопинском районе, два — в Ряжском, три — в Пронском, три — в Кораблинском, два — в Рязанском, один — в Милославском районах.

Участники команды «Молодёжка ОНФ» в возрасте от 18 до 35 лет будут работать по нескольким направлениям: оказание всесторонней юридической помощи пострадавшим жителям, содействие в подготовке соответствующих документов и заявлений, а так же иная адресная и персональная помощь жителям.

«Как только стало известно о пожаре в Рязанской области, мы объявили мобилизацию среди участников команды. У нас достаточно опыта работы в территориях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Планируем развернуть пункт приема жителей и с каждым будем работать индивидуально. Самое главное сейчас — объединить усилия для помощи людям. «Молодёжка ОНФ» работает в полном взаимодействии с МЧС и региональным правительством», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Игорь Кастюкевич вместе со сводным отрядом в настоящее время находится в Рязанской области. Группы быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ» ранее были заняты в ликвидации последствий пожаров в Ростовской и Иркутской областях, Забайкальском крае, оказывали помощь и содействие жителям после наводнения в Иркутской области, помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Таймыре. В настоящее время при поддержке МЧС России «Молодёжка ОНФ» создает группы общественных спасателей в регионах страны. Обучение добровольцев из числа участников команды стало продолжением совместной работы с МЧС и в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина о необходимости привлечения добровольцев к ликвидации последствий ЧС.