Степанакерт, , 14:44 — REGNUM Азербайджанские войска частично разрушили собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши ракетным обстрелом. Об этом официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал 8 октября в Twitter.

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"Азербайджан обстрелял собор Казанчецоц, символ Шуши», — сообщил Ованнисян и опубликовал фотографии сострадавшего собора.

Он добавил, что с теми, кто бомбит церкви, не о чем говорить. На одном из снимков видно, что купол собора пробит ракетой, помещение внутри усыпано обломками.

Архитектурный комплекс Казанчецоц, включающий церковь и колокольню, построили в середине XIX века и восстановили в 1990-х годах.