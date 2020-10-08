Чебоксары, , 14:35 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии с осуждённого за взяточничество сотрудника колонии через суд взыскан незаконно полученный доход. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что Цивильский райсуд признал должностное лицо исправительной колонии № 9 виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), по указанным статьям установлено соответственно восемь и шесть эпизодов. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела незаконно передал мобильные телефоны осуждённым, которые отбывали наказание в колонии, получив в целом 110 тыс. рублей в виде взяток.

«Осуждённым полученные в ходе совершения преступлений денежные средства добровольно в доход федерального бюджета не оплачены, поэтому районной прокуратурой направлен иск о взыскании с него указанных средств», — говорится, в частности, в сообщении.

Суд удовлетворил заявление надзорного ведомства. Решение не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 6, расположенной в Чебоксарском районе. Его обвиняют в проносе на территории ИК восьми сотовых телефонов.

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