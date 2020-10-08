Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 14:28 — REGNUM Прокуратура Таймырского района завершила проверку по факту разлива авиационного топлива в посёлке Тухард Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в краевой прокуратуре, ущерб окружающей среде составил свыше 398 млн рублей.

Разлив произошёл 12 июля 2020 года на межцеховом трубопроводе, принадлежащем АО «Норильсктрансгаз».

Проверяющие установили, что организация допустила «грубые нарушения природоохранного законодательства», а также требования промышленной безопасности.

В организацию внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении АО «Норильсктрансгаз» возбуждено административное дело. В Норильский городской суд направлено исковое заявление о возмещении причинённого окружающей среде ущерба.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Тухард из-за разлива авиационного топлива вводился режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Читайте также: В таймырском посёлке объявлен режим ЧС из-за разлива авиатоплива