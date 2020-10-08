Агульский район, Дагестан, , 14:15 — REGNUM Специалисты ФСБ и МВД выехали на место разрыва неопознанного снаряда в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщил 8 октября информированный источник.

Взрыв, предположительно, произошёл в окрестностях села Чираг. Взрывотехники проведут экспертизу, чтобы установить тип боеприпаса.

«Взорвался снаряд, образовалась воронка. Никто не пострадал», — сообщил источник «Интерфаксу».

Он назвал маловероятной версию о прилёте снаряда из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Агульском районе Дагестана разорвался неустановленный снаряд, на этом месте появилась воронка диаметром 15−20 метров.

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