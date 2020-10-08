Агульский район, Дагестан, , 14:04 — REGNUM Неустановленный снаряд взорвался примерно в 10 км от высокогорного села Чираг в Агульском районе Дагестана. На месте образовалась воронка диаметром 15−20 метров, глубиной примерно два метра, сообщат 8 октября местные паблики в Instagram.

Глава Агульского района Закир Каидов рассказал РИА «Дагестан», что несколько дней назад жители Чирага услышали сильным гул. Селяне предположили, что это могут быть звуки грома. Однако позднее в окрестностях села на склоне горы пастухи обнаружили большую воронку.

На место находки выехали глава села и местный участковый. Обломки и фотографии с места инцидента передадут компетентным органам. Некоторые жители Дагестана в социальных сетях высказали предположения, что это обломки от ракеты, прилетавшей из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

Агульский район находится в южной части Дагестана. На его территории, по последним данным, проживают свыше 10 тыс. человек.